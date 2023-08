Lula Marques/EBC A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)





A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) se encontra nesta quinta-feira (17) hospitalizada em Brasília após receber diagnóstico de diverticulite aguda. A assessoria da parlamentar confirmou oficialmente sua internação, e a unidade de saúde onde ela se está também divulgou a informação à imprensa.

“Seu quadro de saúde permanece estável, e Carla expressa sua gratidão pelas manifestações de apoio e votos de recuperação”, diz a nota da deputada.

“O Hospital DF Star informa que a Deputada Federal Carla Zambelli foi admitida neste hospital no dia 15 de agosto com quadro de diverticulite aguda. No momento encontra-se internada para tratamento clínico e antibioticoterapia endovenosa, sem previsão de alta hospitalar”, afirma o comunicado do hospital.





Enquanto se recupera, a parlamentar acompanhou o depoimento do hacker Walter Delgatti à CPI dos Atos Golpistas diretamente de seu quarto no hospital.

Delgatti, em depoimento à Polícia Federal, mencionou ter recebido R$ 40 mil de Carla Zambelli para realizar invasões em sistemas judiciais, um fato que veio à tona durante seu testemunho na CPMI dos Atos Golpistas.

Delgatti foi detido neste mês de agosto como parte de uma operação conduzida pela Polícia Federal que investiga tentativas de invasão nos sistemas judiciários.

No dia da operação, buscas e apreensões foram realizadas em endereços associados à deputada Carla Zambelli.

A defesa da parlamentar rejeitou veementemente as acusações feitas por Delgatti e negou qualquer conduta ilícita ou pagamento ao hacker em questão.

“Observa-se que citada pessoa, como divulgado em diversas reportagens usa e abusa de fantasias em suas palavras. Suas versões mudam com os dias, suas distorções e invenções são recheadas de mentiras, bastando notar que a cada versão, ele modifica os fatos, o que é só mais um sintoma de que a sua palavra é totalmente despida de idoneidade e credibilidade”, diz trecho da nota.

“Ademais, esclareça-se que a defesa ainda não teve acesso aos autos da investigação e assim que possível, se manifestará de forma mais ampla, justamente para desmerecer publicamente os embustes criados”, completa a defesa.