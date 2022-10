Reprodução: youtube - 20/10/2022 Jair Bolsonaro (PL)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) vai aumentar sua presença no Sudeste e no Sul . A campanha quer crescer no Rio de Janeiro e São Paulo e virar em Minas Gerais. Já no Paraná e Santa Catarina, o chefe do executivo federal tem como objetivo ganhar uma gordura. No Rio Grande do Sul, ele tem como alvo se distanciar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .



O mandatário aposta que conseguirá aumentar sua vantagem entre os paulistas por conta da sua força no interior. Ele não tem usado apenas sua popularidade, mas também de Carla Zambelli (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) que lidera a corrida eleitoral no estado.

A campanha quer terminar o segundo turno com uma vantagem de, pelo menos, 20 pontos percentuais. A estratégia é conquistar o maior número de votos em São Paulo para diminuir o prejuízo que provavelmente terá no Nordeste.

No Rio de Janeiro, o governante também quer ter uma vantagem mínima de 20 pontos. O problema que Bolsonaro tem reclamado do pouco esforço de alguns aliados, como o governador reeleito Cláudio Castro (PL) e o senador reeleito Romário (PL). Além disso, ele ficou insatisfeito com a aliança de Lula com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho.

Em Minas Gerais, com o apoio de Romeu Zema (Novo), o maior foco é virar no estado. O local é visto como primordial para o bolsonarista conquistar a vitória e ser reeleito presidente do Brasil. Porém, houve muita irritação sobre um evento com prefeitos. A expectativa era contar com 400, mas apareceram apenas 10%.

Bolsonaro e o Sul

O Centro-Oeste é visto como um local consolidado e não há mais gordura para conquistar. Já no Sul, Bolsonaro tem certeza que pode crescer, principalmente no Rio Grande do Sul.

Como Lula está sem palanque no estado, o presidente da República acredita que tem chance de aumentar a diferença no estado nesta última semana. Ele conta muito com o trabalho da equipe de Onyx Lorenzoni (PL), que busca ser eleito governador.

O segundo turno das eleições 2022 está marcado para acontecer no próximo domingo (30).

