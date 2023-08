Reprodução / Instagram @ fernandovillavicencioec - 07.08.2023 Candidato à presidência, Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros no fim da tarde dessa quarta-feira (9) durante ato político em Quito, capital do Equador

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota lamentando o assassinato do candidato à presidência do Equador Fernando Villavicencio, de 59 anos, em um atentado em Quito, capital do país. Ele foi morto com três tiros na cabeça durante ato político nessa quarta-feira (9).

O Itamaraty disse ter recebido a notícia com "profunda consternação" e que o episódio foi "deplorável".

"Ao manifestar a confiança de que os responsáveis por esse deplorável ato serão identificados e levados à justiça, o governo brasileiro transmite suas sentidas condolências à família do candidato presidencial e ao governo e povo equatorianos", afirmou o comunicado.

Segundo autoridades locais, até o momento, seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Villavicencio e um outro suspeito morreu durante troca de tiros com policiais.

No momento do atentado, ao menos nove pessoas ficaram feridas.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que Fernando Villavicencio é atingido pelos disparos. Ao menos cinco seguranças conduziam o candidato até um veículo e, quando ele entra no carro, são ouvidos cerca de 12 tiros.