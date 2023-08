Christian Medina / Asamblea Nacional - 09.12.2021 Candidato Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros nessa quarta-feira (9)

A Procuradoria-Geral do Estado do Equador informou que seis pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do candidato à presidência do país Fernando Villavicencio, de 59 anos, nessa quarta-feira (9). Outro suspeito morreu durante troca de tiros com as forças de segurança.

Villavicencio levou três tiros na cabeça após sair de um evento político em Quito, capital do país, no fim da tarde de ontem. Na ocasião, pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo um candidato a deputado e dois policiais.

Nas redes sociais, o órgão confirmou as detenções e a morte de um dos suspeitos.

"Um suspeito, que ficou ferido durante a troca de tiros com os seguranças, foi detido e levado gravemente ferido para a Delegacia de Flagrantes em Quito. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros confirmou a morte", escreveu.



#ACTUALIZACIÓN | En un vehículo estacionado en uno de los inmuebles allanados en #Conocoto , se encontró una maleta con armas y granadas en su interior, indicios que están siendo ingresados en cadena de custodia. Al momento, los allanamientos continúan en #Guamaní . pic.twitter.com/k3iuCs6FX4 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 10, 2023

Pouco depois, a Procuradoria-Geral do Estado afirmou ter apreendido armas e granadas em um imóvel invadido no bairro de Conocoto, na capital, que serão investigados. As operações continuam.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato em que Fernando Villavicencio é atingido pelos disparos. Ao menos cinco seguranças conduziam o candidato até um veículo e, quando ele entra no carro, são ouvidos cerca de 12 tiros.