Ricardo Stuckert/PR "Não é só dinheiro, queremos participação científica, contribuição", disse o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (8), que pretende conversar com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para que a "discussão sobre o clima" seja incluída no currículo escolar brasileiro.

Lula fez a afirmação durante sua live semanal, o "Conversa com o Presidente". Ele está em Belém (PA), onde participa entre hoje e amanhã (9) da Cúpula da Amazônia. "A gente tem que ter aula para as crianças sobre a questão do clima, o significado das pessoas cuidarem das coisas, e fazer coleta seletiva do lixo", disse o mandatário. "Se você não coloca na escola, você não cria uma geração de pessoas para educar os mais velhos e futuras gerações", pontuou.

O chefe do Executivo também defendeu uma "nova governança mundial", alegando que o formato atual permite que pontos acertados em conferências acabem sem efeitos práticos por falta de ratificação dos parlamentos. "Países ricos acham que tudo se resolve prometendo dinheiro", lembrou. "Não é só dinheiro, queremos participação científica, contribuição, ter os recursos necessários para salvar uma espécie que vive na Amazônia, que são os ribeirinhos, os pescadores, os quilombolas", ponderou.

Durante a live desta terça, Lula discutiu, em prática, somente assuntos relacionados à questão climática. Ele afirmou que o tema não é mais "uma coisa trivial, de gente que é lunático", mas algo que todos estão envolvidos e sob os riscos. Por essa razão, defendeu a implementação de um plano de ensino que comporte o aprendizado climático nas escolas, junto ao ministro da Educação. "A questão ambiental hoje está dentro da casa das pessoas", afirmou.

"Se você não colocar na escola, você não cria uma geração de pessoas preparadas para educar os mais velhos e as futuras gerações". Lula lembrou o compromisso internacional assumido por ele com o desmatamento zero até 2030, e lembrou que é preciso "chamar todos os prefeitos e governadores e ter uma discussão, compartilhar com eles uma solução".

Cúpula da Amazônia ocorre em Belém

Criada em 1995, a Cúpula da Amazônia ocorre em Belém, no Pará, entre esta terça (8) e quarta (9). Ela foi fundada pelos oito países que possuem território amazônico dentro das suas fronteiras: Brasil, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname.

Na cúpula deste ano, além dos oito países signatários, foram convidados para o Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia, que possuem florestas tropicais; São Vicente e Granadinas, que atualmente ocupa a presidência da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC); a França, a Alemanha e a Noruega, além do presidente da COP28, Sultan Al Jaber, e de representantes de bancos de fomento.

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, cancelou sua participação no evento.