Alberto César Araújo/Amazônia Real - 03.06.2023 Vista aéra do inicio do trecho da rodovia AM 366 ao lado do aeroporto de Tapauá, no Amazonas, norte do Brasil

Começa nesta terça-feira (8) a Cúpula da Amazônia em Belém, no Pará. O evento ocorre entre os dias 8 e 9 de agosto e vai contar com a participação de oito representantes dos países signatários do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA): Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à capital paraense ainda na tarde dessa segunda-feira (7) para participar da cúpula, que tem o objetivo de discutir questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável.

"Cheguei, Belém. A partir de terça me encontrarei com os presidente dos países amazônicos para discutir a preservação e desenvolvimento da nossa floresta", afirmou o petista nas redes sociais ontem.



Conforme o Ministério das Relações Exteriores, o esperado para o fim desta terça é que os países amazônicos adotem a Declaração de Belém, que estabelece uma nova agenda comum de cooperação em favor do desenvolvimento sustentável na Amazônia.



Já na quarta (9), os presidentes mantêm encontro com líderes de países em desenvolvimento com florestas tropicais de outras regiões, como República do Congo e Indonésia. Na ocasião, eles vão discutir como começar um processo de negociação sobre os temas ambientais.



Até o momento, além de Lula, foram confirmadas as presenças de Nicolás Maduro (Venezuela); Gustavo Petro (Colômbia); Irfaan Ali (Guiana); Dina Boluarte (Peru); e Luis Arce (Bolívia).

Ministros do Suriname e Equador também estarão presentes.

Segundo a agenda oficial, a primeira reunião começa a partir das 9h. Antes disso, Lula participa de sua live semanal, o "Conversa com o Presidente".



Por volta das 13h15, haverá um almoço dos países signatários do TCA e, depois, o petista se encontra com o boliviano Luis Arce em uma reunião bilateral. Às 15h, está previsto um debate geral dos representantes dos países signatários do TCA e às 16h30, acontece a adoção da Declaração de Belém.



À noite, por volta das 20h30, Lula e a primeira-dama Janja da Silva oferecem o jantar "Uma experiência imersiva na Amazônia: sons, sabores e imagens".