Reprodução: Redes Sociais Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para assumirem futuras posições ministeriais. No entanto, as atribuições específicas dos ministérios a serem liderados por eles e a data de implementação das mudanças ainda não foram determinadas.

A confirmação de Fufuca e Silvio no Palácio do Planalto foi anunciada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), na última sexta-feira (4). "O presidente [Lula] já tomou a decisão de trazer esses dois parlamentares, que representam bancadas importantes no Congresso. No entanto, eles não só podem atrair outros parlamentares para o governo, mas também convidá-los para ocupar posições ministeriais", explicou Padilha.

Essa reconfiguração ministerial ocorre no contexto das negociações entre Lula e o Centrão. Para construir uma base sólida no Congresso Nacional, o presidente dialogou com lideranças do PP, Republicanos e União Brasil, com o objetivo de representar os interesses desses três partidos no governo federal.

O União Brasil atualmente detém três ministérios. Recentemente, o partido exigiu a saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo, viabilizando a nomeação de Celso Sabino para o cargo. Lula atendeu ao pedido.

Agora, o presidente da República indicará um membro do PP e outro do Republicanos, buscando facilitar a aprovação das pautas do Palácio do Planalto. Com essa remodelação ministerial limitada, o presidente almeja conquistar o apoio de 350 deputados federais.

Embora Padilha tenha confirmado Fufuca e Silvio como futuros ministros, ele não divulgou quais pastas serão assumidas por eles. Durante esta semana, líderes dos dois partidos irão discutir com o chefe das Relações Institucionais para decidir as áreas de atuação da dupla e a data oficial das mudanças.





No momento, o PP expressa interesse no Ministério do Desenvolvimento Social, embora Lula tenha demonstrado resistência. O presidente da República está articulando a possibilidade de ceder a Caixa Federal para Fufuca.

Enquanto isso, o Republicanos persiste em sua demanda pelo Ministério dos Esportes, uma opção que também não encontra pleno acordo com Lula. O partido não exclui a possibilidade de considerar Portos e Aeroportos como alternativas viáveis.