Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24/07/2023 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino

Nesta quarta-feira (2), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relacionados a invasões ou tentativas de invasões aos sistemas do Poder Judiciário da União, "no contexto dos ataques às instituições".

"Em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União, no contexto dos ataques às instituições", escreveu Dino nas redes sociais.



Em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União, no contexto dos ataques às instituições. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 2, 2023

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da "Vaza Jato" nesta quarta, na Operação 3FA e cumpre mandados judiciais nesta quarta-feira (2) contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da "Vaza Jato".

A parlamentar é investigada por supostamente ter contratado Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), conforme o depoimento do hacker.



No ano passado, ele invadiu telefones de autoridades envolvidas com a operação Lava Jato.

À PF, Delgatti disse ter sido procurado por Zambelli em setembro de 2022 e que só conseguiu acessar o e-mail de Moraes, mas não encontrou nada de comprometedor. Ele não teria conseguido acessar o celular do ministro. Na ocasião, o hacker afirmou ainda ter tentado invadir o sistema de segurança das urnas eletrônicas, mas também não teve sucesso.