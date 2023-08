Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24/07/2023 Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que a pasta não negou entregar as imagens dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no 8 de janeiro.

Dino afirmou ter relatado à CPMI que compartilhar provas de inquérito policial, pela lei, não é uma decisão do ministro da Justiça, mas do Poder Judiciário, declarou à CNN Brasil .

Na última sexta-feira (28), a pasta enviou um ofício à comissão dizendo que as imagens estavam "em sede de investigação criminal" e que o pedido para acessá-las deveria "ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos policiais".

Nessa terça (1º), a CPMI determinou o envio das imagens do ministério do dia 8 de janeiro em até 48 horas.

Dino, porém, criticou a decisão da comissão nas redes sociais. Em publicação, ele citou suposta tentativa de opositores ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fraudar as eleições do ano passado, as manifestações de apoiadores do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL), em outubro de 2022, e a tentativa de explosão perto do Aeroporto Internacional de Brasília no final do ano.

1. Tentaram fraudar a eleição de 2022 para ficar no poder. Ainda assim, perderam.



2. Tentaram dar um golpe de estado entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Perderam novamente.



3. Tentaram explodir o aeroporto de Brasília e matar centenas de pessoas. Não conseguiram.



Essas… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 1, 2023

"Essas são verdades comprovadas. Não adianta ficar inventando “fatos” para encobrir tais verdades. E vamos seguir governando e cuidando da população. Muito trabalho para reconstruir o Brasil", escreveu.