Reprodução: Câmara dos Deputados Saulo Moura da Cunha

O ex-diretor-adjunto da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Saulo Moura da Cunha será o primeiro depoente da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro após o recesso . A oitiva acontecerá às 9h de terça-feira (1). O convocado comandava a Abin durante a invasão na Esplanada. Em março, ele foi exonerado do cargo.

Cunha foi convocado a pedido da oposição ao governo. Os parlamentarem que solicitaram o ex-diretor-adjunto foram os senadores Magno Malta (PL-ES) e Izalci Lucas (PSDB-DF), além dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG), delegado Ramagem (PL-RJ) e Marco Feliciano (PL-SP).

Saulo Cunha deve prestar esclarecimento sobre os alertas da Abin dias antes da invasão. Ele também deve falar sobre quais foram as estratégias após os avisos e quem foi informado previamente sobre os atos.

Em relatório compartilhado com a comissão, a Abin descreveu diversas frentes de como foi a organização dos ataques registrados em Brasília, inclusive de ameaças de novas ações. No total, a agência emitiu 11 relatórios de inteligência.

A Abin é quem cuida da inteligência do governo brasileiro e foi responsável por comunicar autoridades locais de segurança do Distrito Federal dos atos golpistas que ocorreu no dia 8 de janeiro, em Brasília, nos prédios dos Três Poderes.





Primeiro semestre

Iniciada em 25 de maio, a CPMI já ouviu oito depoentes e aprovou mais de 300 requerimentos, entre eles estão convocações de testemunhas, pedidos de informação e quebras de sigilos.

Na última reunião, em 11 de julho, o depoente foi o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa. Ele fez uso do habeas corpus apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e não respondeu a nenhuma pergunta durante a oitiva.

Ainda na última sessão do semestre, foram aprovados 90 requerimentos. Destes, ocorreram pedidos de quebras de sigilo, solicitações de informação e relatórios financeiros.