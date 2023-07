O Dia/iG Valdemar Costa Neto, presidente do PL

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nessa quarta-feira (27), durante um almoço com a presença do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), e o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), que “São Paulo é uma cidade de esquerda”. As informações são da CNN Brasil.

“Nós precisamos vencer uma situação muito difícil na cidade de São Paulo: São Paulo é uma cidade de esquerda”, afirmou Valdemar. “O Bolsonaro ganhou a eleição no estado de São Paulo, mas na capital perdeu; o Tarcísio [de Freitas] perdeu na capital, o Marcos Pontes, que é nosso senador, teve mais de 10 milhões de votos no primeiro turno, perdeu na capital”, destacou.



Valdemar ainda disse aos presentes no almoço que “se nós brincarmos aqui, nós vamos ter o Boulos de prefeito e, na próxima eleição, em 2026, ele candidato a presidente do Brasil”. O PL deve tomar uma decisão sobre seu candidato no final de 2023, visto que Costa Neto pretende apoiar Ricardo Nunes se seu nome tornar-se forte eleitoralmente.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que, mesmo com o apoio do Partido dos Trabalhadores a sua campanha, se manterá como uma candidato do PSOL, mas que pretende liderar uma “frente progressista” para vencer as eleições na cidade de São Paulo. “Eu serei, sim, candidato pelo PSOL, mas não serei candidato de um partido. Espero ser o candidato de uma frente com PT, PCdoB, PV, Rede, PDT e, eventualmente, com outros partidos que podem se somar”, revelou.

Ricardo Nunes, por sua vez, tem evitado se associar aos bolsonaristas, visando os eleitores menos radicais. Ele também tem se esquivado de aderir integralmente à defesa de Bolsonaro até que o Partido Liberal oficialize o apoio a sua candidatura. Pesquisas recentes, porém, indicaram que, no atual cenário, Nunes pode ter mais vantagens eleitorais associando-se ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao invés de Bolsonaro.