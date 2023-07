redacao@odia.com.br (IG) Ricardo Nunes deve se alinhar com Tarcísio de Freitas (Republicanos) em campanha.

O anúncio oficial do apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) , à reeleição do prefeito paulista Ricardo Nunes (MDB) deve ser feito nos próximos meses, segundo interlocutores.

No momento, Nunes se encontra em fogo cruzado diante da crise entre o governador de São Paulo e Jair Bolsonaro (PL) , seus principais aliados para a campanha de reeleição.

Após Tarcísio ter se desentendido com Bolsonaro por discordarem acerca da reforma tributária, é possível que haja uma ruptura entre os dois . Essa crise pode abalar o plano de campanha de Nunes, que já manifestou querer não apenas o governador, mas também o ex-presidente no palanque de sua campanha .

Os laços entre Nunes e Bolsonaro se fortaleceram após o recuo na pré-candidatura de Ricardo Salles à Prefeitura de São Paulo , mas o apoio do ex-presidente permanece incerto. Apesar disso, o prefeito já conquistou o apoio do diretório municipal do partido de Bolsonaro, o PL.

O apoio de Tarcísio ao prefeito, por sua vez, parece garantido. O governador possui forte influência nos assuntos acerca da execução do programa de revitalização do centro da capital paulista , um dos carros-chefes da campanha à reeleição de Nunes.





Reforma tributária

Apesar dos projetos conjuntos, Nunes e Tarcísio estão desalinhados nas polêmicas discussões sobre a reforma tributária. Tarcísio foi a favor da reforma e protagonizou um discurso junto ao ministro da Fazenda Fernando Haddad em que defendeu o texto da reforma sem ressalvas, o que surpreendeu aliados de outros partidos e, acima disso, provocou um embate com Bolsonaro .

Tanto Bolsonaro quanto Nunes estavam contra o texto da reforma. O ex-presidente passou as últimas semanas atacando as medidas e pedindo o voto contrário de seu partido e aliados .

Já Nunes esteve à frente de um grupo de representantes de outras capitais que foram até Brasília em apelo para que a Câmara não votasse a reforma em regime de urgência. Ele apontava que, se aprovada, poderia causar uma queda nos números positivos que alcançou em São Paulo em termos de atração de serviços e arrecadação de ISS.

Mesmo com os esforços, a reforma foi aprovada nesta sexta-feira (7) .

A escolha de Nunes

No atual cenário, apesar das diferenças, Tarcísio é um agente mais influente na reeleição de Nunes e deve permanecer como cabo eleitoral do prefeito, ainda mais no momento em que Guilherme Boulos (PSOL), que também deve se candidatar à prefeitura, tem se mostrado como uma ameaça . Jair Bolsonaro, agora inelegível, renderia menor força política do que o governador em meio à acirrada disputa.