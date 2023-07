Alesp Ricardo Nunes ao lado de Bolsonaro





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), tem adotado uma postura cautelosa ao se associar aos bolsonaristas mais radicais, como o deputado federal Ricardo Salles, devido a incertezas em relação ao apoio do PL nas eleições para a prefeitura de São Paulo em 2024.

Embora mantenha diálogos frequentes com Jair Bolsonaro (PL-RJ), Nunes pondera sobre o respaldo político que receberá do ex-presidente no próximo ano. Pesquisas realizadas pela sua equipe mostram que a rejeição ao bolsonarismo na capital paulista é maior do que ao petismo, o que indica uma possível vantagem para o pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) caso ele enfrente uma disputa entre lulismo e bolsonarismo.

Nesse cenário, o prefeito tem evitado aderir integralmente à defesa de Bolsonaro até que o Partido Liberal oficialize seu apoio a sua candidatura. A decisão final, entretanto, está nas mãos do próprio Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.





A expectativa do PL de São Paulo é integrar a chapa de Ricardo Nunes, entretanto, o desfecho dependerá das articulações políticas entre Bolsonaro, Costa Neto e o atual prefeito. Nunes adotou uma postura estratégica ao não participar da filiação de Fernando Holiday ao PL, evitando, assim, uma associação mais direta ao bolsonarismo neste momento.

Em um contexto político complexo e de constantes negociações, Ricardo Nunes busca um equilíbrio para sua candidatura, se mantendo próximo a Bolsonaro, mas evitando a associação com os setores mais radicais do bolsonarismo. A decisão de se apoiar em uma plataforma mais independente pode refletir em seu posicionamento e articulações futuras na corrida eleitoral de 2024.