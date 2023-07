Reprodução/Twitter @JanjaLula Janja, primeira-dama do Brasil





A primeira-dama Rosângela da Silva solicitou recentemente à Polícia federal uma varredura no seu gabinete localizado no Palácio do Planalto. A operação da PF foi feita com o intuito de garantir que não tinham escutas telefônicas no local.

A solicitação por parte de Janja foi feita há aproximadamente dois meses e também teve como alvo alguns ministérios do atual governo que estão instalados na sede da Presidência, e nada foi encontrado nestes espaços. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.





O Palácio do Planalto abriga os ministérios da Casa Civil e das Relações Institucionais, além do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Janja deposita mais confiança na PF do que nos militares desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência. Exemplo disso é que a segurança pessoal da primeira-dama é feita por agentes federais.