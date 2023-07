Reprodução/Instagram @janjalula Lula posta foto com Nísi em referência ao filme da Barbie





A primeira-dama Janja aproveitou o hype da estreia do filme "Barbie" e postou, nesta quinta-feira (20), uma foto vestindo rosa ao lado de Nísia Trindade, ministra da Saúde do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Na sua conta oficial do Instagram, a esposa do atual Presidente da República publicou a imagem com a legenda "e essas Barbie girls?". Ela também afirmou que realizará uma live com a chefe da pasta da Saúde na próxima semana.





Janja e Nísia se encontraram no Palácio do Planalto durante o evento de lançamento da lei que institui o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Cozinha Solidária.

A segunda-dama, Maria Lúcia Alckmin, também brincou com o lançamento de um dos filmes mais esperados do ano. Nesta quarta-feira (19), Ela compartilhou uma imagem vestida de rosa e com a legenda "me disseram que essa semana tem cinema, confere?".