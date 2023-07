Reprodução / CNN Brasil - 24.07.2023 Ministro da Justiça, Flávio Dino, dá detalhes sobre investigação do caso Marielle Franco

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a investigação que apura a morte da vereadora Marielle Franco é uma "prioridade" e uma "determinação" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Essa investigação é uma prioridade do presidente Lula. É uma determinação de Lula pela Marielle, pelos fatores políticos no sentido específico, mas, sobretudo, por essa compreensão que é uma investigação que tem um sentido amplo, mais largo", disse ele em entrevista à GloboNews nessa segunda-feira (24).

De acordo com Dino, o fato de a Polícia Federal ter a certeza de que alguém foi responsável por mandar matar a vereadora é um passo fundamental para o avanço das investigações. "Não é uma certeza intuitiva. É uma certeza que emerge de provas concretas nos autos e esse é um salto qualitativo importante na investigação", afirmou.

Ainda ontem, durante coletiva de imprensa, Dino disse que a delação premiada de Élcio Queiroz trouxe novas informações sobre o assassinato para as investigações da Polícia Federal. Na ocasião, Élcio teria afirmado que Ronnie Lessa, ex-policial reformado também preso há quatro anos, matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes com uma submetralhadora.

De acordo com Dino, "não foi um crime de impulso, havia uma rede criminosa" envolvida. "Temos um conjunto já revelado que mostra uma intensa relação entre esse crime e outros aspectos do mundo do crime no Rio de Janeiro", afirmou.



"O dia de hoje é importante para o caso Marielle, Anderson, Fernanda [assessora de Marielle e que sobreviveu ao crime] e é importante para mostrar quanto há essa imbricação inaceitável entre crimes como esse, contra a vida, e outros fatores de estruturação das atividades ilícitas no Rio de Janeiro", acrescentou.