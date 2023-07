Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Romário





O senador Romário (PL-RJ), que encontra-se internado há mais de uma semana para tratar uma infecção intestinal, apresentou uma "melhora importante" em seu quadro de saúde, de acordo com o último boletim médico divulgado nesta sexta-feira (21). A equipe médica informou que o político deve receber alta nos próximos dias.

No dia 13 de julho, Romário foi admitido no Hospital Barra d'Or, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após passar mal. Desde então, tem recebido tratamento com medicação ministrada diretamente na veia.

A filha do senador, Danielle Favatto, também se pronunciou sobre a internação de seu pai nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, ela afirmou que o ex-jogador "está melhorando, mas ainda está em observação no hospital para poder sair 100% recuperado".

Não é a primeira vez que o senador enfrenta problemas de saúde. Em 2021, Romário precisou passar por uma cirurgia de emergência para a remoção da vesícula. Já em 2016, o ex-jogador também passou por outra operação, dessa vez uma redução do estômago para controlar a diabetes, resultando em uma perda de 15 quilos em apenas um mês.

A equipe médica continua acompanhando de perto o estado de saúde do senador, e a expectativa é que ele se recupere completamente.





Romário e seu futuro político

Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro no ano passado, fazendo parte do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Porém, o ex-jogador foi hostilizado por bolsonaristas, que resolveram apoiar Daniel Silveira, que também concorreu ao cargo.

Neste ano, o Baixinho continuou na legenda, mas passou a conversar com outras siglas. O MDB é quem tem buscado convencê-lo a sair do Partido Liberal para se tornar um emedebista, transferindo-se para a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apoiando a reeleição de Eduardo Paes no Rio de Janeiro em 2024.