Reprodução Presidente Lula





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstra irritação diante das recentes cogitações de demissões de ministros. Ele está em negociação com o Centrão para uma possível reforma ministerial. Nas últimas semanas, diversos nomes foram colocados na lista de possíveis demitidos, o que gerou desconforto no governo.

Entre os nomes mencionados como "demissíveis", estão Ana Moser (Esporte), Márcio França (Portos e Aeroportos), Silvio Almeida (Direitos Humanos), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Nísia Trindade (Saúde), Cida Gonçalves (Mulheres), Rui Costa (Casa Civil), Waldez Góes (Integração) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

Lula já informou aos seus aliados que está descontente com o vazamento de informações sobre a possível reforma ministerial e pediu que todos evitem falar publicamente sobre o assunto. Além disso, o presidente demonstra incomodo com algumas notícias veiculadas pela imprensa, alegando que muitas delas não possuem fundamento.

Enquanto as especulações continuam, o petista segue em negociação com partidos do Centrão, como PP, Republicanos e parte do PL, em busca de apoio tendo como moeda de troca ministérios e estatais. Essas negociações têm sido uma das prioridades do governo neste momento político.

O presidente, contudo, não tomará uma decisão definitiva sobre a possível reforma ministerial antes de agosto, quando se encerra o recesso parlamentar. Até lá, as negociações e discussões continuarão para garantir a estabilidade do governo e a governabilidade no Congresso Nacional.









Lula atendeu pedido do União Brasil



Cabe ressaltar que, recentemente, Lula já efetuou uma mudança no Planalto, demitindo Daniela Carneiro do Turismo e nomeando Celso Sabino como ministro da pasta. A decisão foi tomada visando assegurar o apoio do partido União Brasil para aprovar projetos do governo na Casa.