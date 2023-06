Waldemir Barreto/Agência Senado Senador Romário





O MDB iniciou uma ofensiva para filiar Romário (RJ), conforme revelou o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. A intenção de tirar o senador do PL para transformá-lo em um emedebista vai muito além de apenas ter a segunda maior bancada do Senado Federal.

Conforme apurou a coluna, o partido quer indicar o vice da chapa do prefeito Eduardo Paes (PSD-RJ) no Rio de Janeiro e por isso tem o objetivo de demonstrar força nas negociações. O favorito para estar ao lado do chefe do executivo carioca é o deputado federal Pedro Paulo (MDB-RJ).

O grupo de Paes dá como certa a candidatura de Braga Netto (PL-RJ) como representante do bolsonarismo, consequentemente, o principal opositor do prefeito. Além de ter o apoio do governador Cláudio Castro (PL-RJ), o ex-ministro de Jair Bolsonaro também poderá contar com a força de três senadores: Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Carlos Portinho (PL-RJ) e o próprio Romário.

O MDB sabe que Romário se sentiu traído pelo bolsonarismo nas eleições de 2022, quando disputou o Senado contra Daniel Silveira. Nos bastidores, o ex-jogador chegou a reclamar da família Bolsonaro e ameaçou ficar neutro no segundo turno, o que não ocorreu, já que ele subiu no palanque do ex-presidente.

Mas todos sabem que a relação do ‘baixinho’ com a cúpula do PL esfriou. Por isso lideranças emedebistas tentam puxar o senador para o partido, permitindo a ele fazer parte da bancada de situação, ou seja, tendo maior espaço nas negociações com ministros e até com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

MDB quer enfraquecer PL

Mas o MDB também quer ter Romário para enfraquecer o PL no Rio e, consequentemente, fortalecer Eduardo Paes. O ex-jogador teria papel de protagonismo na campanha do atual prefeito carioca, caso decida se tornar um emedebista.

Lideranças do MDB tentam convencer o ‘baixinho’ que ele se tornou “mais um” dentro do PL por conta da força do bolsonarismo. Agora se ele for para um novo partido, voltará a ter mais voz.

As tratativas começaram no começo deste mês, mas esfriaram nos últimos dias por conta de compromissos do ex-jogador. As negociações voltarão a acontecer a partir de agosto.

O MDB está otimista que conseguirá filiar Romário. Outro senador que deve fechar com o partido é Randolfe Rodrigues.





