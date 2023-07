José Cruz/Agência Brasil Onyx critica Lula sobre fala relacionada ao 8 de janeiro





Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Casa Civil, teceu críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o comparou a nomes como Stalin, Hitler e Mao Tse Tung. A declaração foi dada em um vídeo compartilhado nesta sexta-feira (21).

Na publicação feita na sua conta oficial do Twitter, o ex-ministro bolsonarista afirmou que o atual chefe do Executivo "desumanizou seus adversários" ao dizer que as pessoas que hostilizaram o ministro Alexandre de Moraes em Roma são "selvagens".





"Stalin, Hitler, Mao Tse-Tung, e Lula, usaram da mesma expressão. Qual expressão? desumanizar seus adversários", disse Lorenzoni. "Lula já não tem nenhum limite, acho que Lula está cada vez mais senil. E talvez seja essa a razão de ter perdido todo e qualquer freio", complementou.

Na sequência, ele diz que o petista se iguala a tiranos "que, a partir da semente do marxismo, construíram projetos de ditaduras tirânicas e aniquilaram milhares de pessoas". Onyx ainda chama o petista de "corrupto e ladrão", além de dizer exclamar que ele "assaltou o Brasil".

Lula usa o mesmo método dos piores e mais sanguinários tiranos que o mundo conheceu . Ele não aprendeu nada , anos atrás queria extirpar meu partido do país . O Povo verde-amarelo não vai desistir do Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Li7mw6Y2EX — Onyx Lorenzoni 🇧🇷 (@onyxlorenzoni) July 21, 2023





A fala de Lula à que o ex-deputado se refere foi feita na última quarta-feira (19), em Bruxelas, na Bélgica. O presidente destacou que é preciso "punir severamente" as pessoas que propagam ódio.

"Nós precisamos punir severamente aqueles que ainda propagam o ódio, como o indivíduo que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma. Um indivíduo como esse é um animal selvagem, não um ser humano", disse Lula.