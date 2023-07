Ricardo Stuckert/PR Lula afirma ue não pode haver arsenal de armas na mão de pessoas





O presidente Luiz Inácioa Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (21), que não se pode permitir que pessoas tenham arsenais de armas nas suas mãos. A fala do petista foi feita durante o lançamento de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública.

“Uma coisa é um cidadão ter uma arma em casa, de proteção, de garantia – porque tem gente que acha que ter arma em casa é uma segurança. Mas a gente não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas”, pontutou o chefe do Executivo do país.

O pacote anunciado nesta sexta-feira por Lula inclui um decreto que regulamenta o acesso às armas de fogo no país. De acordo com ele, oficiais das policiais e das Forças Armadas são as únicas pessoas que precisam estar armadas.





Uma das medidas do decreto é a proibição da venda de pistolas 9 mm e ponto 40 no território brasileiro. Contudo, auqeles que já possuem este tipo de armamento poderão continuar com a posse dele.

Caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) também serão impactados pelo novo pacote. Isos porque haverá uma redução no número de armas e munições que poderão ser adquiridas por eles.

O que muda para CACs