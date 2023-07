Reprodução/Twitter Yury do Paredão e Valdemar Costa Neto em reunião ao qual o deputado foi informado da expulsão do partido

O deputado federal Yury do Paredão, que foi expulso do Partido Liberal (PL), enfrenta uma investigação por supostamente efetuar disparos de arma de fogo na direção de um funcionário.

Após o ato, o parlamentar teria tratado isso como uma espécie de "brincadeira". O incidente ocorreu em Juazeiro do Norte, no Ceará, em 2018, período em que ele ainda não ocupava o cargo na Câmara dos Deputados.

Yuri do Paredão atira em funcionário em 2018; caso é investigado. pic.twitter.com/6eFRlVgqXL — Igembeald (@igembed) July 21, 2023

‘Yury do Paredão’ foi detido em maio de 2020, após o vídeo viralizar na internet nas redes sociais. As imagens mostram Yuri atirando aleatoriamente na direção do caseiro de sua fazenda, em Juazeiro do Norte, Ceará (CE), enquanto outras pessoas se divertem e dão risadas.

À época, o empresário prestou depoimento após denúncia e foi detido por porte de arma restrita da polícia e disparo de arma de fogo. A ação penal relacionada ao caso está em andamento na 3ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte e encontra-se atualmente com audiência de instrução marcada, de acordo com o MPCE.

Segundo informações do Ministério Público, Yury Bruno de Alencar Araújo foi denunciado em 20 de novembro de 2018 pelos delitos previstos nos artigos 12 e 15 do Estatuto do Desarmamento, que se referem a disparos de arma de fogo em vias públicas e posse ilegal de arma.

Expulsão do PL após gesto de "L" em foto com ministro de Lula

Em outra polêmica recente, Yury do Paredão foi expulso do PL após fazer um gesto com os dedos em forma de "L", em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A atitude não agradou a liderança do partido, que também é o mesmo ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro estava filiado.



O portal iG entrou em contato com a assessoria de Yuri do Paredão para comentar o caso, mas até o momento não obteve retorno. O espaço está aberto para resposta.