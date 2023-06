O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) ficou indignado com a declaração da primeira-dama Janja ao se referir à presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), como “futura senadora”. O ex-juiz da Lava Jato afirmou nesta quinta-feira (29) que houve desrespeito por parte da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A fala da esposa de Lula foi uma falta de respeito aos 1,9 milhão de eleitores paranaenses que me escolheram para o Senado e igualmente à Justiça eleitoral”, declarou. “Já percebemos – e os franceses também- que o respeito à democracia e à lei não é o forte do casal Lula”.

O senador General Mourão (Republicanos-RS) também criticou o posicionamento de Janja. “Quando a primeira-dama do País se manifesta antecipando possíveis resultados de uma questão judicial, o que de muito errado pode estar acontecendo?”, indagou o ex-vice-presidente.

Qual foi a postagem da primeira-dama?

Janja disse na quarta (28) que Gleisi Hoffmann será a próxima senadora do Paraná. A declaração foi feita numa postagem do perfil dela no Twitter. A deputada federal pode representar o Partido dos Trabalhadores, caso o mandato de Sergio Moro seja cassado e tenha uma nova eleição no estado para o cargo.

“E o dia começou com uma excelente conversa essas duas mulheres maravilhosas! Ministra Anielle Franco e a futura senadora Gleisi Hoffmann”, escreveu a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A fala da primeira-dama não é por acaso. O TRE-PR julgará as ações protocoladas pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que pedem a cassação e inelegibilidade de Moro pelos próximos oito anos.

Os partidos acusam o ex-juiz da Lava Jato por abuso de poder econômico, caixa dois, irregularidades em contratos e utilização indevida dos meios de comunicação.

Se Moro for cassado, a Justiça Eleitoral determinará uma nova eleição para senador do Paraná, o que permitirá que Gleisi concorra ao cargo, mesmo sendo deputada federal.

Além da presidente nacional do PT, Zeca Dirceu e Roberto Requião também se colocaram à disposição para entrarem na disputa.





