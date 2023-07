Twitter/@JanjaLula - 18.07.2023 Janja no encontro com cônjuges em Bruxelas

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, compartilhou nas redes sociais a participação no encontro da Aliança de Cônjuges de Chefes de Estado e Representantes da América Latina e Caribe (ALMA). A reunião ocorreu nesta terça-feira (18), em Bruxelas.

A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou imagens do encontro no Twitter, e escreveu sobre a importâncias da primeira-dama no que chama de "reconstrução" do Brasil, além de defender o papel das mulheres na participação política, no combate à misoginia e contra o machismo.

Também destaquei a importância de atuarmos como amplificadoras e promotoras da paz e de políticas de apoio à participação política de mulheres e combate à misoginia, assuntos prioritários na minha atuação. pic.twitter.com/nn6JfHqPSs — Janja Lula Silva (@JanjaLula) July 18, 2023

A viagem de Janja foi marcada por passeios por Bruxelas nos últimos dias. Na segunda-feira (17), a primeira dama foi a Bruges, na província de Flandres. Ela é conhecida como a Veneza belga, e é um dos principais destinos que os turistas vão visitar na Bélgica.

Ela está acompanhando Lula na viagem. Ele participa da cúpula Celac-União Europeia, que reúne as 33 nações que integram a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) e os 27 países do bloco europeu.

Os encontros bilaterais não contam com a presença da primeira-dama, como o ocorrido entre Lula e o papa Francisco, em Roma, em junho.