MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Ataques foram registrados nos prédios dos Três Poderes, em Brasília

Em documento compartilhado com a CPMI do 8 de Janeiro, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) descreveu diversas frentes de como foi a organização dos ataques registrados em Brasília, inclusive de ameaças de novas ações. No total, a agência emitiu 11 relatórios de inteligência.

Segundo a Abin, após o 8 de janeiro, o formato dos ataques poderia mudar, aumentando risco de vandalismo, sabotagens e ataques a sistemas de controle, como os de distribuição de energia, gás e gasolina.

No fim de janeiro, a Abin afirmou que ainda havia "o risco de mobilização violenta de atores isolados ou pequenas células" e de "ameaças por indivíduos radicalizados que não foram localizados e detidos".

No dia 10 daquele mês, uma mochila foi encontrada com quatro artefatos explosivos em um viaduto de Feira de Santana (BA). Conforme o relatório, poderiam ser explosivos conectados a uma placa eletrônica.

No dia seguinte, foi identificado outro explosivo perto da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, que foi retirado pela polícia.

"Há tendência de formação de agrupamentos menores, mais fechados e formados por indivíduos radicalizados com maior propensão à ação violenta, e de mudança do modus operandi, passando de ações ostensivas, como bloqueios e manifestações, para atos de vandalismo, sabotagem e ataques contra ICs [sistemas de controle]", diz o relatório ao qual a TV Globo teve acesso, citando que caminhoneiros ainda enviavam mensagens em grupos de mensagens convocando o grupo para novos protestos.

O relatório também lista nove tentativas de sabotagem a torres de linhas de transmissão com "relevância estratégica para a matriz energética nacional" em cidades como São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Medianeira (PR).

Ainda, a Abin identificou 83 pessoas e 13 organizações que contrataram 103 ônibus fretados para transportar 3.875 pessoas a Brasília. A grande maioria dos contratantes é do Sul e Sudeste.

Uma rede de empresários que teria financiado as manifestações, além de 272 caminhões que integraram comboios ao local a partir de 4 de novembro de 2022 também foram identificados.

Entre os caminhões, 132 veículos estão registrados em nomes de empresas, segundo a agência, e os outros 140 estão em nome de pessoas físicas.

Além disso, o relatório cita um influenciador digital, de 24 anos, que participava de 119 grupos extremistas em aplicativo de mensagens que faziam convocações para as manifestações. Um candidato a deputado distrital em 2022 pelo PTB também é mencionado. Ele teria organizados uma campanha on-line e, com o dinheiro arrecadado, comprou passagens de ônibus, que foram usadas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que acamparam em frente ao QG do Exército.

Entre outros itens, a Abin ainda identificou outras 28 pessoas envolvidas nos ataques que ainda não tinham sido presas.