Reprodução / CNN Brasil - 19.07.2023 Ataques continuam sendo registrados a portos na Ucrânia

A Rússia continua os ataques em áreas portuárias da Ucrânia nesta quinta-feira (20) após Moscou dizer que os navios que chegam aos portos ucranianos do Mar Negro podem ser considerados alvos militares.



Autoridades de Mykolaiv e Odessa relataram cerca de 20 feridos nos ataques.

Após a saída da Rússia do acordo de grãos, que garantia embarques globais dos produtos ucranianos, a Ucrânia afirmou que estava estabelecendo uma rota marítima temporária pela Romênia, país vizinho do Mar Negro.

"Seu objetivo é facilitar o desbloqueio do transporte marítimo internacional na parte noroeste do Mar Negro", disse o ministro interino da Ucrânia para comunidades, territórios e desenvolvimento de infraestrutura, Vasyl Shkurakov, em carta à Organização Internacional de Transporte Marítimo da ONU.

A Rússia e a Ucrânia fazem parte da lista de maiores exportadores de grãos do mundo. Nessa quarta (19), os contratos futuros de trigo dos Estados Unidos cresceram 8,5%, sendo seu maior ganho diário desde dias após o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, os Estados de bandeira de navios que se deslocam em direção dos portos ucranianos seriam considerados parte do conflito, estando do lado da Ucrânia.

Ataques russos a portos da Ucrânia foram registrados entre a noite dessa segunda-feira (17) e a madrugada desta terça (18), informaram autoridades ucranianas. Os bombardeios aconteceram um dia após Moscou suspender o acordo de exportação de grãos da Ucrânia a países mais pobres.

Os três portos atingidos eram os únicos operando no país sob o acordo de grãos.

Mais tarde, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou ter atingido alvos militares em duas cidades portuárias ucranianas como resposta ao ataque a uma ponte na Crimeia registrado na segunda.