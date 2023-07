Reprodução Acusados de matar Bruno Pereira e Dom Phillips serão ouvidos pela Justiça

Nesta quinta-feira (20), será retomado o julgamento dos réus pelas mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira pela Justiça Federal. Cinco testemunhas serão ouvidas na audiência de hoje.

Uma nova sessão está marcada para a próxima quinta-feira (27), quando haverá o interrogamento de Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como "Pelado", Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos", e Jefferson da Silva Lima, conhecido como "Pelado da Dinha".

A primeira audiência no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) ocorreu na última segunda-feira (17), após ter sido adiada várias vezes desde maio. A sessão se deu no Fórum da Justiça Federal, em Tabatinga, no Amazonas.

Relembre o caso

Bruno e Dom desapareceram em 5 de junho de 2022. Três suspeitos foram presos pelo crime: Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado — que confessou o crime —, Oseney da Costa Oliveira, o Dos Santos, e Jeferson da Silva Lima, o Peladinho ou Pelado da Dinha — que assumiu ter participado, mas negou que tenha feito disparos.

Outros cinco já foram identificados pela polícia e são investigados. Os agentes tentam ainda chegar a outros nomes que teriam ajudado os assassinos a esconderem os corpos.

A polícia conseguiu chegar até os corpos depois que o assassino confesso, conduzido, levou os agentes até o local onde eles foram enterrados, mais de 3 quilômetros adentro das margens do Rio Itaquaí.

Ao analisar a causa da morte das vítimas, a Polícia Federal concluiu que Bruno Pereira foi morto com dois tiros na região abdominal e torácica e um na cabeça. Já Dom Phillips, levou um tiro no abdômen/tórax. Segundo nota da PF, a munição usada foi típica de caça.