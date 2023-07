Reprodução: Agência Brasil Celso Sabino

O mais novo ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Sabino (União Brasil) , chefe da pasta do Turismo , afirmou que o aliado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados "preza pela democracia" e "se preocupa muito em prestigiar os deputados".

Sabino foi oficializado como o novo Ministro do Turismo na sexta-feira (14 ). A nomeação era aguardada desde o mês passado, quando o União Brasil pressionou pela troca no ministério.

A ex-ministra Daniela Carneiro, também deputada, foi exonerada na última sexta (14). Desde que decidiu se desligar do União, ela perdeu o apoio do partido e aguarda o parecer do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se filiar ao Republicanos sem perder o mandato.

Ao ser questionado pelo jornal Folha de S.Paulo sobre a relação de Lira com o governo, Sabino disse que "ele é uma pessoa muito republicana, ele preza pela democracia e demonstrou isso na resposta que deu aos atentados que aconteceram no dia 8 de janeiro. Ele, claro, se preocupa muito em prestigiar os deputados, porque são os deputados que elegem ele como presidente. Não vejo ele como uma pessoa que causa embaraço ao governo".

Sobre os planos no Ministério do Turismo, Sabino afirmou que já começou "a formatar um Plano de Desenvolvimento Nacional do Turismo, com metas e avaliação de ações. Pretendemos ouvir os atores que operam nessa atividade. A ideia é entregar o plano até o fim de setembro, a gente tem muito para crescer. Tenho a convicção de que nós podemos e vamos conseguir fazer com que o turismo signifique um novo pré-sal em termos de geração de riqueza para o Brasil".





Quem é Celso Sabino?

Deputado Federal pelo Pará, Celso Sabino de Oliveira (União-PA) nasceu em Belém, em 29 de agosto de 1978. Escolhido para substituir Daniela Carneiro (União-RJ) na pasta do Turismo no governo Lula, Sabino é ex-tucano, evangélico, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e esteve lado a lado com o Jair Bolsonaro (PL) durante os quatro anos de sua gestão.

Graduado em administração e direito, possui pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Sabino iniciou sua carreira pública apenas em 2011, aos 44 anos, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém, pelo antigo PR.