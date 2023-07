Reprodução: Flickr - 24/10/2022 José Sarney

O ex-presidente José Sarney , de 93 anos, foi internado no Maranhão na manhã de domingo (16) após sofrer uma queda em casa. Segundo a filha do ex-mandatário, Roseana Sarney , deputada federal pelo MDB, o pai segue no hospital, mas passa bem.

"Levamos um susto muito grande. Meu pai tropeçou e caiu. Nós o levamos para um hospital, mas graças a Deus, os exames já concluíram e ele tá muito bem. Se deus quiser, vai ficar bom logo, logo", disse a filha de Sarney nas redes sociais. Não foi informado ainda sobre previsão de alta do ex-presidente.

José Sarney assumiu a presidência após a morte de Tancredo Neves, que foi eleito pelas Diretas Já no processo de redemocratização do país.

Sarney foi o 31º presidente do Brasil, governando o país durante os anos de 1985 até 1990. Ele teve o primeiro governo após o fim da Ditadura Militar e terminou o mandato com grande saldo de impopularidade.