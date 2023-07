Reprodução/PDT José Bonifácio enfrentava o tratamento de um câncer no fígado

















Nesta segunda-feira (17) o prefeito de Cabo Frio-RJ, José Bonifácio Ferreira Novellino, faleceu às 5h20 da manhã. Ele tinha 78 anos e estava em tratamento para câncer no fígado. O velório começou às 9h, no Palácio das Águias, e o sepultamento será às 16h, no Cemitério Santa Izabel.

A Prefeitura de Cabo Frio e a Câmara Municipal emitiram notas de pesar pela morte de José Bonifácio e a vice-prefeita Magdala Furtado (PL), que a princípio assumiria o cargo apenas durante a licença médica de José, que seria votada pela Câmara Municipal nesta segunda (17). Diante da triste notícia da morte do prefeito, Magdala tomará posse de modo definitivo na terça-feira (18).

“Líder incansável, estava no terceiro mandato à frente de Cabo Frio. Sua vida é um exemplo para todos nós, com uma trajetória política construída em bases sólidas, dedicada a servir nossa cidade e nossa população. A vice-prefeita Magdala Furtado foi informada há pouco do ocorrido. Todos os ritos serão seguidos conforme a lei. Descanse em paz, nosso grande líder!”, diz a nota de pesar emitida pela Câmara de Cabo Frio .

O PDT, partido ao qual José Bonifácio era filiado , também lamentou seu falecimento, referindo-se ao prefeito como um “renomado político e economista brasileiro” que lutou bravamente contra o câncer nos últimos anos.





“Neste momento de profunda dor, expressamos nossos sentimentos aos familiares, amigos e à população de Cabo Frio, que perde um líder dedicado e comprometido com a causa trabalhista. Que a memória e o legado de José Bonifácio Ferreira Novellino permaneçam como um exemplo de serviço público e inspiração para todos”, declarou o partido.

Vida pública e carreira política

José Bonifácio Ferreira Novellino em Cabo Frio no dia 14 de maio de 1945 e formou-se em Economia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).



Membro fundador do PDT na cidade, ele foi vereador entre 1973 e 1977, e deputado estadual de 2003 a 2005.

Ele já havia sido prefeito de Cabo Frio de 1977 a 1983, e de 1993 a 1996. Atualmente, estava no seu terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2021.

Batalha pela vida

O prefeito precisou pedir afastamento do cargo para cuidar de sua saúde na semana passada. Ele chegou a ficar 10 dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, recebendo reforço nutricional para amenizar os efeitos colaterais da quimioterapia, e teve alta no último dia 10.

A primeira parte da batalha do prefeito em busca da cura para a doença começou em 2018, com um câncer de pâncreas que foi curado no ano seguinte. Contudo, a luta dele recomeçou quando um câncer no fígado foi descoberto, levando-o a fazer duas cirurgias para remover nódulos do órgão.

Bonifácio deixa sua esposa, a médica Ana Lucia Valladão, e suas duas filhas, Daniele Medeiros Novellino e Juliana Medeiros Novellino, frutos de seu primeiro casamento.