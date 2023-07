Divulgação: Ricardo Stuckert - 17/07/2023 Lula, Rei Filipe I e o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta segunda-feira (17) com o rei Filipe I da Bélgica e o primeiro-ministro do país, Alexander de Croo . A reunião acontece após o mandatário brasileiro participar da Cúpula da Celac - União Europeia.

O petista escreveu nas redes sociais que eles conversaram sobre "meio ambiente e uma missão empresarial belga que deve visitar o Brasil ano que vem. E também um pouco sobre futebol".

Lula também se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que anunciou um investimento de mais de R$ 242 bilhões (€ 45 bilhões) na América Latina e no Caribe.

Segundo a presidente, os investimentos fazem parte do programa Global Gateway, que terá “uma agenda de investimentos de alta qualidade, desde hidrogênio limpo até vacinas de mRNA e matérias-primas”.

Sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, Lula disse que espera "um acordo equilibrado". Bon der Leyen, afirmou então que um trato estava "ao alcance" e que os europeus gostariam de resolver "qualquer diferença restante o mais rápido possível."





Questão climática

Durante discurso, Lula afirmou que o Brasil "vai cumprir com sua parte na questão do clima" e acrescentou: "Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030. Esse é um compromisso assumindo antes, durante e depois de uma campanha política".

O Brasil tinha saído da Celac durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), retornando ao grupo neste ano, sob a gestão de Lula. As reuniões entre os líderes dos blocos, que contam com 60 países, acontecem até esta terça-feira (18). O presidente deve retornar a Brasília na manhã de quarta (19).