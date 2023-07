Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 24/05/2023 Celso Sabino (União Brasil - PA) novo ministro do Turismo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou nesta quinta-feira (13) o nome do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para o comando do Ministério do Turismo. Ele assumirá o lugar de Daniela Carneiro, que deixou a pasta após um pedido do União Brasil.

Sabino se reuniu com Lula na tarde desta quinta e ouviu do petista as ações que quer para o ministério. Antes, ele tinha se encontrado com Lula apenas uma vez, em um evento no Pará.

O nome do parlamentar passou a ser cotado no mês passado, após a pressão do União Brasil para tirar Daniela Carneiro do cargo. A ministra incomodou a cúpula do partido após ela pedir desfiliação devido à disputa de poder pelo diretório do Rio de Janeiro.

Em troca, a legenda passaria a dar apoio em pautas do Palácio do Planalto na Câmara dos Deputados.

*Reportagem em atualização