Lula tirou Daniela do Turismo e colocou Celso Sabino





Nesta quinta-feira (13), o Palácio do Planalto anunciou a mudança no comando do Ministério do Turismo. A deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) deixará o cargo, e o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) será o novo responsável pela pasta.

Daniela Carneiro obteve um número expressivo de votos, com 213.706 nas eleições do ano passado, tornando-se a deputada mais votada do Rio de Janeiro. Por sua vez, Celso Sabino recebeu 142.326 votos, sendo o oitavo deputado mais votado em seu estado.

Essa mudança ocorre em um momento em que o governo busca aprovar pautas prioritárias no Congresso Nacional, como a reforma tributária, o novo marco fiscal e um projeto que beneficia a União no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

As trocas de ministros são comuns e podem ocorrer por diversos motivos, como polêmicas envolvendo o ministro, a necessidade de ampliar a governabilidade ou a insatisfação do presidente com os resultados entregues pelo ministério.

O controle de um ministério possui grande influência nas decisões políticas, o que justifica a disputa pelo comando dessas pastas. Além dos recursos destinados a projetos, há também a disponibilidade de cargos e a influência sobre empresas públicas vinculadas.

No caso específico de Daniela Carneiro, membros do partido União Brasil, pelo qual ela foi eleita, vinham pressionando pela sua saída do ministério.





Para entender melhor a disputa pelo comando do Ministério do Turismo, vale destacar alguns pontos relevantes: