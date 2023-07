redacao@odia.com.br (IG) Romeu Zema falou sobre frase de Mussolini





O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), esclareceu nesta quarta-feira (12) o uso de uma frase atribuída a Benito Mussolini em uma postagem feita nas redes sociais, afirmando que foi um "alerta" sobre a tendência de algumas pessoas no Brasil de acreditarem que o estado tem poder absoluto para resolver tudo. Em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, o mineiro falou que essa visão não reflete a sua opinião.

No início deste mês, Zema compartilhou a frase "Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini", acompanhada da legenda "Bom dia". A citação gerou polêmica por conta do protagonismo de Mussolini no fascismo da Europa.

O governador explicou que o objetivo da postagem era alertar para a tendência de uma parte dos brasileiros em acreditar que o estado “pode tudo” e resolve todos os problemas. Ele relatou que sua posição difere do "estilo" de Mussolini no que diz respeito ao papel do governo, e concentrou suas críticas na política econômica do ex-ditador italiano.

Zema afirmou que suas ações seguem o caminho oposto ao do fascismo, enfatizando a redução e a eficiência do estado.

"Tenho enxugado o estado, a máquina, tornado o estado menor e mais eficiente. Na minha visão, todos sabem, o estado é um obstáculo ao desenvolvimento. Ele é necessário, mas ele pode, muitas vezes, dependendo do tamanho, mais atrapalhar do que ajudar", comentou.

Questionado sobre a proximidade com movimentos de extrema-direita liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o mal-estar causado pelo uso da frase de um fascista, Zema defendeu a pluralidade de opiniões e ressaltou que suas publicações diárias abrangem uma variedade de pensamentos.

“Sinceramente, todos os dias eu publico as frases e nós temos ali frases de toda a natureza. Se eu ofendi alguém, fica aqui o meu pedido, porque a intenção sinceramente não era essa. Eu acho que você ter pluralidade de opiniões é bom, mas não é a minha opinião. Que fique claro”, concluiu.









Quem foi Mussolini

Benito Mussolini foi o principal líder do Partido Nacional Fascista e conseguiu se tornar o primeiro-ministro da Itália em 1922. Ele aplicou o regime conhecido como Fascismo, conhecido por ser autoritário, nacionalista, perseguir opositores e defender a upremacia do Estado sobre os indivíduos.

Na Segunda Guerra Mundial, uniu-se a Adolf Hitler e à Alemanha Nazista. Em 1945, a Itália foi derrotada na guerra e Mussolini foi executado, chegando ao fim ao período fascista.