Fellipe Neiva/ Ascom Dep. Rubens Pereira Jr - 22.11.2017 Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo Lula

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), disse, durante cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) nesta quarta-feira (12), que as universidades públicas não são espaços de “balbúrdia”, mas sim “espaços de excelência”.

Em sua fala, a ministra fez referência às afirmações do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que acusou as universidades de fazerem “balbúrdia” com o dinheiro público. “Hoje fazemos justiça a todos os cientistas, pesquisadores e pesquisadoras que foram perseguidos e ameaçados por um governo que estrangulou e sufocou a ciência, desqualificou as nossas universidades e desacreditou a inteligência brasileira”, afirmou Santos. “Nós achamos nossas universidades espaços de excelência”, declarou.

Relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, Luciana Santos (PCdoB), participou nesta quarta-feira da reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT) no Palácio do Planalto, em Brasília. Na cerimônia, Lula concedeu medalhas de Mérito Científico a 23 cientistas.

No evento, Lula homenageou com a premiação a médica sanitarista e ex-diretora do Departamento de HIV/Aids do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda. Ambos já detinham o título, mas perderam durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021. À época, em protesto, 21 cientistas renunciaram às suas próprias indicações.

Benzaken, em 2019, perdeu seu cargo no Ministério da Saúde após a publicação de uma cartilha sobre prevenção de doenças destinada a homens trans, e Lacerda após ser responsável por um dos primeiros estudos que apontaram a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, em 2020.

O Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia é um órgão de assessoramento da presidência da República, que funciona como espaço de debate com a comunidade científica, a sociedade e o setor produtivo sobre a Política Nacional de Ciência e Tecnologia. A última reunião do CCT ocorreu em 1º de agosto de 2018.