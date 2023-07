Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presta depoimento à Polícia Federal na tarde desta quarta-feira (12) no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado , denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) . Esta será a quarta vez que o ex-mandatário será ouvido pela corporação desde que deixou a presidência.

Em fevereiro deste ano, Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que Jair Bolsonaro tentou convencê-lo a participar de um golpe de estado. O plano era grampear uma conversa com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para motivar um pedido de prisão ao magistrado.

Segundo o senador, o plano foi projetado pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e que Bolsonaro não impediu o aliado .

Em dezembro de 2022, Do Val disse que participou de uma reunião com Bolsonaro e Silveira, onde recebeu um pedido para gravar uma conversa com Moraes. Durante o encontro, o senador conduziria o ministro a "falar que em alguns de seus processos ele ultrapassou a linha da Constituição", com o objetivo de prender Moraes e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Jair Bolsonaro

Este é o quarto depoimento que o ex-presidente presta somente neste ano. O primeiro foi sobre as joias milionárias vindas da Arábia Saudita que ficaram retidas no Aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal por terem entrado no país irregularmente.

O segundo depoimento foi em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. O terceiro foi no inquérito que investiga a fraude em cartões de vacina dele, da filha mais nova Laura e de auxiliares.