O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá conceder nesta quarta-feira (12) a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico a pesquisadores da qual a condecoração havia sido revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2021.

O Palácio do Planalto informou, por meio de nota, que Lula realizará esse gesto como "reparação histórica" e vai entregar a honraria ao infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda e à médica sanitarista Adele Benzaken. Ambos os pesquisadores foram responsáveis por estudos que não agradaram o governo Bolsonaro.

Lacerda conduziu um dos primeiros estudos que apontaram a ineficiência da cloroquina no tratamento da Covid-19, indo na contramão da defesa feita por Bolsonaro a favor do medicamento. Já Benzaken foi demitida do cargo de diretora do Departamento HIV/Aids no Ministério da Saúde logo no início do antigo governo porque publicou uma cartilha com informações de prevenção de doenças voltada para homens trans.

Em solidariedade a Lacerda e Benzaken, 21 cientistas renunciaram à Ordem Nacional do Mérito Científico, concedida por Bolsonaro. Esse grupo também irá receber medalha por parte do Lula.

A Ordem Nacional do Mérito Científico foi instituída em 1993 com o objetivo de prestar homenagens para personalidades nacionais e internacionais que se destacaram por seus relevantes trabalhos e contribuições para a ciência, tecnologia e inovação.

Governo Lula retoma o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia

Além da cerimônia de restabelecimento da honraria, será realizada no Palácio do Planalto, às 10h30, a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.

O CCT servirá para assessorar o presidente da República, porque terá o tratamento de principal fórum de debates da comunidade científica. A última reunião do conselho ocorreu em 1º de agosto de 2018.

Ainda no evento, o presidente Lula assinará um decreto convocando a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, prevista para acontecer no primeiro semestre do ano que vem.





