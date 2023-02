Reprodução: redes sociais - 02/02/2023 Senador Marcos do Val (Podemos - ES)

Em live durante a madruga de quarta-feira (1) para esta quinta-feira (2), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou convencê-lo a dar um golpe de estado . O parlamentar anunciou ainda a renúncia do cargo.

"Eu ficava p*** quando me chamavam de bolsonarista. Vocês me esperem que vou soltar uma bomba. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de estado junto com ele, só para vocês terem ideia. E é logico que eu denunciei", afirmou do Val em live.

Após a transmissão ao vivo, o senador reforçou a declaração e anunciou a "saída definitivamente da política".

"Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do senado e voltarei para a minha carreira nos EUA", escreveu do Val.

Leia a declaração do senador na íntegra:

" Após quatro anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitivamente da política. Perdi a convivência com a minha família em especial com minha filha. Não adianta ser transparente, honesto e lutar por um Brasil melhor, sem os ataques e as ofensas que seguem da mesma forma. Nos próximos dias, darei entrada no pedido de afastamento do senado e voltarei para a minha carreira nos EUA. Nada existe de grandioso sem paixão. Essa paixão não estou tendo mais em mim. As ofensas que tenho vivenciado, estão sendo muito pesado para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus eleitores. Desculpem, mas meu tempo, a minha saúde até a minha paciência já não estão mais em mim! Por mais que doa, o adeus é a melhor solução para acalmar o meu coração ", disse Marcos do Val no Instagram.

Quem é Marcos do Val?

Marcos do Val, de 51 anos, é um militar do exército Brasileiro no 38º Batalhão de Infantaria. Ele tornou-se conhecido publicamente como instrutor de agentes de segurança pública e privada. O parlamentar ainda fundou a empresa Centro Avançado em Técnicas de Imobilizações (Cati), que oferece cursos para agentes da Swat, Nasa, FBI, Navy Seals e Vaticano.

