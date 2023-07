Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro participou de manifestação armamentista no domingo (9)





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques será o relator da queixa-crime apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por comparar professores a traficantes de drogas.

A informação relacionada à relatoria do caso foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A fala do filho de Jair Bolsonaro (PL) foi feita no último domingo (9), enquanto ele participava de uma manifestação na Esplanada dos Ministérios promovida por um grupo armamentista.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior”, declarou o parlamentar ao subir em um carro de som posicionado à frente do Congresso.





Na última segunda-feira (10), deputados do PSOL entraram com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra Eduardo. Parlamentares como Luciene Cavalcante (PSOL-SP) e Idilvan Alencar (PDT-CE) enviaram uma notícia-crime ocntra o deputado.

Na visão deles, as falas do deputado reafirmam o “convite” feito por Bolsonaro para atacar professores. Eles ainda lembraram dos casos de violência escolar ocorridos neste ano.

“A fala em questão é um convite para que os ouvintes ajam contra os professores, para que os impeçam de lecionar conteúdos que não sejam aceitos pela sua visão de mundo. Importante contextualizar que a fala foi feita em um evento pró armas de fogo em um momento do país com recorrentes ataques violentos às escolas e aos professores”, afirma o documento.