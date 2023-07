Reprodução Ministro Alexandre Padilha





O ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), detonou nesta segunda-feira (10) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O petista ficou revoltado com a fala do parlamentar, que comparou professores a traficantes de drogas.

“Esse senhor não tem a menor ideia da importância dos professores e da educação na vida dos jovens brasileiros”, escreveu Padilha em seu perfil no Twitter.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) participou no último domingo (9) de uma manifestação na Esplanada dos Ministérios promovida por um grupo armamentista.

Eduardo subiu em um carro de som colocado na frente do Congresso e defendeu alterações na legislação relacionadas ao porte e posse de armas. Durante sua fala, ele atacou professores, comparando-os a traficantes de drogas.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior”, declarou.

O Encontro Nacional pela Liberta também contou com a presença do deputado federal Marcos Pollon, responsável por criar o Movimento Proarmas.

Diferente de Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contra a flexibilidade do porte e posse de arma. Logo no primeiro dia de mandato, ele revogou uma série de decretos do antigo governo.





