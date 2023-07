Wilson Dias/Agência Brasil Ana Moser, ministra do Esporte





A ministra do Esporte, Ana Moser, teve uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta terça-feira (11). Após o encontro, entretanto, ela afirmou que a pauta política não foi tema da conversa.



A reunião que durou cerca de 30 minutos aconteceu no Palácio do Planalto e, além da ex-jogadora de vôlei e do chefe do Executivo Federal, contou com a presença de Rui Costa e Paulo Pimenta, ministros da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação da Presidências, respectivamente.

"A questão política é dada, mas não entrou na nossa pauta. Não tem nenhuma indicação nesse sentido. Ele (Lula) está me dando bastante trabalho, e vai ter bastante tempo para que eu possa cumprir", disse a ministra.





“Eu não vejo tanta diferença esse tipo de pressão, faz parte. O que nos cabe é continuar trabalhando. As decisões têm espaço para acontecer", disse. "São reflexões que não me cabem fazer, porque está acima da minha posição. Eu só posso seguir as missões dadas e os objetivos que se tem. Tá muito mais na imprensa essas conversas”, complementou.

Na sequência, Moser pontuou que a reunião teve como um dos principais objetivos traçar uma estratégia para o Brasil almejar a candidatura para ser a sede da próxima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027.

Há uma pressão do Centrão para que haja uma troca no comando do Ministério do Esporte. O anúncio da saída de Daniela Carneiro da pasta do Turismo abriu margem para que governistas temam mais uma troca ministerial.