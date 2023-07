redacao@odia.com.br (IG) Ricardo Nunes teme polarização entre MBL e Boulos em SP





O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), colocou panos quentes na pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) à Prefeitura da capital paulista em 2024. Em entrevista à Folha de São Paulo, o chefe do executivo paulistano declarou que o partido comandado por Luciano Bivar estará com ele no ano que vem.

Ricardo Nunes declarou que trata com naturalidade o fato das “pessoas pleitearem” cargos públicos, mas a decisão de concorrer a qualquer função “se dá no âmbito dos partidos”.

O prefeito de São Paulo relatou que disputará a reeleição em 2024 e já fechou um acordo para ter o apoio do União Brasil.

"O União Brasil deverá estar comigo. O presidente Milton Leite já declarou [isso] publicamente. Até nas inserções do partido no horário eleitoral eles me colocam mostrando o trabalho conjunto na cidade", explicou.

No dia 3 de julho, Kim Kataguiri foi escolhido pelo MBL (Movimento Brasil Livre) como pré-candidato a Prefeitura para representar o grupo.

O deputado é do União Brasil, ou seja, para concorrer ao cargo terá que receber o alvo do partido ou ir para outra legenda.

O deputado estadual Rafael Saraiva se colocou à disposição para que Kataguiri consiga se fortalecer e seja o representante da legenda.

O MBL tem como principal objetivo conquistar o eleitor de direita e centro-direita e derrotar Ricardo Nunes. Antes da revelação da vitória de Kim Kataguiri, o movimento conversou com bolsonaristas para tentar viabilizar uma chapa que possa “derrubar” o atual prefeito da capital paulista.

Só que a junção de aliados de Bolsonaro com o MBL é muito difícil. O ex-presidente tem como objetivo apoiar Nunes ou lançar um nome da sua confiança, como o senador Marcos Pontes (PL-SP).

Além de Kim e Nunes, Guilherme Boulos (PSOL-SP) também se colocou à disposição para concorrer ao cargo de prefeito.





