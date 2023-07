Reprodução Kim Kataguiri é pré-candidato a prefeito de SP





O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil) foi escolhido pelo MBL (Movimento Brasil Livre) para ser pré-candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024. A realização do comunicado aconteceu na noite desta segunda-feira (3) durante congresso estadual do grupo na capital paulista.

“A gente precisa de alguém que esteja disposto a receber processos, nem que seja pro resto da vida, mas que seja para fazer o problema no centro de São Paulo ser resolvido”, falou o parlamentar.

Kim disputou as prévias contra o deputado estadual Guto Zacarias (União Brasil). Segundo o MBL, Kataguiri foi escolhido por 56,13% dos 9.951 membros do movimento. Guto ficou com 43,87%.

O deputado federal agora trabalhará para aumentar sua popularidade na disputa pela Prefeitura de São Paulo e convencer o União Brasil que ele é a melhor opção para representar o partido.

Atualmente, o partido faz parte da base do prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP). Porém, o vereador Milton Leite, responsável pela legenda em São Paulo, autorizou o lançamento da pré-candidatura de Kim como filiado do União Brasil.

O deputado estadual Rafael Saraiva também se colocou à disposição para que Kataguiri consiga se fortalecer e seja o representante da legenda.

“Coloco meu trabalho, mandato e equipe à disposição daqueles caras para caminhar junto em prol de São Paulo. Sou o primeiro deputado fora do MBL a colocar meu apoio e sei que a gente vai estourar essa bolha e outros deputados vão vir a partir de hoje, porque é uma pré-candidatura sólida”, comentou.

O MBL tem como principal objetivo conquistar o eleitor de direita e centro-direita e derrotar Ricardo Nunes. Antes da revelação da vitória de Kim Kataguiri, o movimento conversou com bolsonaristas para tentar viabilizar uma chapa que possa “derrubar” o atual prefeito da capital paulista.

Só que a junção de aliados de Bolsonaro com o MBL é muito difícil. O ex-presidente tem como objetivo apoiar Nunes ou lançar um nome da sua confiança, como o senador Marcos Pontes (PL-SP).

Além de Kim e Nunes, Guilherme Boulos (PSOL-SP) também se colocou à disposição para concorrer ao cargo de prefeito.

MBL e as eleições

Em 2016, o movimento lançou Fernando Holiday para concorrer ao cargo de vereador e conquistou a vaga, além de ter apoiado João Doria para prefeito, que saiu vitorioso.

Dois anos depois, Arthur do Val, o Mamãe Falei, se tornou deputado estadual, enquanto Kim Kataguiri foi eleito deputado federal. O grupo apoiou Jair Bolsonaro, que ganhou à Presidência da República.

Em 2020, Mamãe Falei concorreu a prefeito de São Paulo e obteve 9,8% dos votos, ficando em quinto lugar.

Em 2022, o MBL conquistou uma cadeira no Congresso Nacional e outra na Alesp.





