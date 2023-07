redacao@odia.com.br (IG ) Governador Tarcísio de Freitas





O marqueteiro Pablo Nobel, responsável pela campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) ao governo de São Paulo em 2022, aconselhou o governador a “resistir ao canto da sereia”. Em entrevista dada neste domingo (9) à coluna Folha de S.Paulo, o profissional pediu que o chefe do executivo paulista foque no Palácio dos Bandeirantes para não criar desgastes com o eleitor.

"Paulista gosta do estado, não gosta de ser usado como trampolim, então isso é algo que já disse em outra oportunidade que ele precisa tomar cuidado", opinou Nobel, que revelou não conversar a um bom tempo com o ex-ministro.

Com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), Tarcísio se tornou o favorito para representar a direita na corrida eleitoral para presidente de 2026. “A bola está quicando na área”, admitiu o marqueteiro.

Porém, Nobel acredita que a melhor estratégia para o governador é aguardar e analisar todos os cenários possíveis.

O marqueteiro apontou que, se Lula fizer um bom governo e tentar a reeleição, qual a chance de Tarcísio vencer? No entanto, considerou a hipótese do petista não concorrer novamente em 2026 e lançar outro nome.

Nobel relatou que o governador tem apenas 48 anos e pode construir um bom legado em São Paulo, por isso defende que Freitas não coloque a disputa à Presidência como prioridade. Só que, caso ele apareça bem nas pesquisas, talvez pode valer a pena concorrer ao cargo.

"Não tem nada melhor para um candidato do que ser impelido pelo povo para a candidatura. E tem que acontecer faltando seis meses para as eleições. Tem que negar, negar, até que a pressão vire tanta que ele diga: ‘ok, já que vocês me querem tanto, não vou dizer não para o povo brasileiro’", concluiu.





