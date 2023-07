Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Onyx Lorenzoni quer cargo no PL





João Roma e Onyx Lorenzoni, ex-ministros de Jair Bolsonaro, fizeram uma reunião com lideranças do PL nacional e cobraram cargos na sigla para que possam ter maior visibilidade. O objetivo deles é estar nas eleições municipais do ano que vem, defendendo as bandeiras bolsonaristas, segundo a coluna do Lauro Jardim e confirmada pelo Último Segundo – Portal iG.

Onyx concorreu ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, mas foi derrotado no segundo turno para Eduardo Leite (PSDB-RS). Agora Lorenzoni tenta viabilizar sua candidatura na eleição de Porto Alegre na corrida eleitoral de 2024.

Para conseguir vencer, o bolsonarista acredita que precisa aparecer mais na mídia. Para isso ocorrer, na avaliação dele, é fundamental que tenha algum cargo de relevância no PL.

João Roma tem o mesmo pensamento que Onyx. O ex-ministro da Cidadania concorreu ao governo da Bahia, mas teve menos de 10% dos votos e não foi para o segundo turno. Agora ele quer disputar a Prefeitura de Salvador.

Outra figura que tenta ter um cargo no PL é Waldir Ferraz, mais conhecido como Jacaré. Amigo de quatro décadas de Bolsonaro, ele se reuniu com a cúpula do partido para saber se há alguma área para poder chefiar. Porém, o fiel escudeiro do ex-presidente não tem planos para ser candidato a prefeito.

O PL ficou de avaliar todos os pedidos. Recentemente, André Costa, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, foi contemplado com o cargo de assessor de Michelle Bolsonaro.





