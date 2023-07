Lula Marques/ Agência Brasil Lula garantiu a permanência de Nísia Trindade à frente da pasta da Saúde





Diante da pressão do Centrão visando substituir Nísia Trindade no cargo de minista da Saúde , o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quarta-feira (5), que ela ficará à frente da pasta até quando ele quiser.



O chefe do Executivo Federal pontuou que na semana passada ligou para a ministra quando tomou conhecimento de uma nota escrita por uma jornal, onde o conteúdo dizia respeito à possibilidade de troca no comando da Saúde.

"Eu fiz questão de ligar para a Nísia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse: 'Nísia, vá dormir e acorde tranquila porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser'", disse o petista.





Na sequência, ele destacou a importância de se ter, pela primeira vez na história, uma mulher no comando do ministério em questão, ressaltando que, mesmo satisfeitos com seus ministros da Saúde anteriores, precisava de uma presença feminina para "fazer amais e melhor".

A declaração de Lula foi dada durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em Brasília. Desde domingo, Nísia foi aplaudida no evento em diversas oportunidades, em gestos de apoio à sua gestão.

No momento da sua fala, a ex-presidente da FioCruz agradeceu parlamentares presentes no evento, bem como saudou Lula e a primeira-dama, Janja.

"Quero agradecer ao presidente Lula por estar todo dia me perguntando como o SUS pode avançar, melhorar. Diariamente o presidente Lula coloca essa questão. Quero agradecer a presença de Janja que tanto tem contribuido na sua história para causas sociais. Nós, mulheres, estamos com você, e os homens que nos apoiam estao com você", pontuou.