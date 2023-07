Rodrigo Costa/Alesp Governador Tarcísio Freitas





O União Brasil e o MDB decidiram se unir em São Paulo para frear a força do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Os dois partidos pretendem estarem juntos em boa parte dos municípios do estado para fortalecer uma possível candidatura de Rodrigo Garcia em 2026.

A ideia é apostar em nomes populares em grandes metrópoles e figuras novas em cidades pequenas, sempre com o discurso de “nova política” ou “nem Bolsonaro e nem Lula”, apresentando-se como uma terceira via.

Um dos exemplos do trabalho feito pelas duas siglas é a parceria entre Itamar Borges (MDB-SP) e Geninho (União Brasil-SP). Os dois são vistos como favoritos para formarem uma chapa em São José do Rio Preto, tendo o apoio de Edinho Araújo (MDB-SP), atual prefeito.

Eles serão os grandes financiadores de candidaturas ao Executivo em cidades do Noroeste paulista. O objetivo é ter o maior número de prefeituras e, consequentemente, barrar a força de Tarcísio.

Em 2026, as duas legendas tentarão ao máximo fazer com que Rodrigo Garcia concorra novamente ao cargo de governador. O ex-vice de João Doria pode até deixar o PSDB e retornar ao União Brasil para tentar voltar ao Palácio dos Bandeirantes.

Porém, neste primeiro momento, lideranças dos dois partidos não querem citar usar Garcia como cabo eleitoral para não criar rejeição em torno dos futuros candidatos a prefeito.

Pesquisas internas mostram que o bolsonarismo segue forte no interior de São Paulo e, qualquer ‘ameaça’ contra o poder do ex-presidente, a tendência é que o grupo enfrente seus adversários mexendo com suas bases.

Mas tanto MDB quanto União Brasil acreditam que, caso façam um grande número de prefeituras e realizem bons trabalhos, eles podem aumentar a popularidade de Garcia até a chegada de 2026.

