Reproducao: Facebook Norma Theresa Goussein Haddad

Norma Theresa Goussein Haddad , mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) faleceu na noite deste domingo (2), em São Paulo, aos 85 anos. Ela lutava contra um câncer há três anos.

Segundo a assessoria do ministro, velório será realizado nesta segunda-feira (3) no Cemitério Gethsemani-Morumbi, em São Paulo. O enterro acontecerá às 16h, no mesmo local.

A despedida será reservada à família e amigos. A assessoria informou ainda que Fernando Haddad agradece as mensagens enviadas e pede que o momento seja respeitado.





Além de Fernando Haddad, ela deixa outras duas filhas, Priscila e Lúcia.

Norma Theresa Goussein Haddad era viúva de Khalil Haddad, que morreu em 2008, vítima de um AVC. Os dois eram libaneses. O pai do ministro da Fazenda nasceu no vilarejo de Aïn Aata e a mãe do ex-governador de São Paulo era paulista, mas os pais eram naturais da cidade de Zahlah, no Líbano.