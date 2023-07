Reprodução Nikolas Ferreira já havia feito discurso transfóbico na Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferriera (PL-MG) fez mais um ataque transfóbico à colega de Câmara Duda Salabert (PDT-MG) neste domingo (2). Na redes sociais, Nikolas ofendeu Duda ao defender o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).



O ataque ocorreu depois que Duda compartilhou a notícia de que Zema publicou nas redes sociais frase atribuída ao líder do fascismo italiano, Benito Mussolini, para criticar a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

No compartilhamento, Duda escreveu: "Como disse Leonel Brizola 'Tem rabo de jacaré, couro de jacaré, boca de jacaré, pé de jacaré, olho de jacaré, corpo de jacaré e cabeça de jacaré, como é que não é jacaré?' Zema é um Bolsonaro de sapatênis".

Nikolas, então, compartilhou a publicação de Duda, acrescentando: "Não se aplica ao Zema. Mas concordo com Salabert: não dá pra ignorar características físicas. Tem tudo de Jacaré mas não é Jacaré? Interessante essa reflexão". A publicação do deputado foi editada; antes, ele havia escrito apenas que "a piada veio pronta".



Junto com Erika Hilton (PSOL - SP), Duda foi uma das duas primeiras deputadas federais transexuais eleitas para o Congresso Nacional.

Esta não é a primeira vez que Nikolas faz agressões transfóbicas contra Duda. Em abril, o deputado já havia sido condenado a pagar indenização de R$ 80 mil à colega, depois de se referir a ela com pronomes masculinos em uma entrevista em 2020, quando os dois ainda eram vereadores de Belo Horizonte.



Na tribuna da Câmara dos Deputados, Nikolas também já proferiu discurso transfóbico no Dia da Mulher. Com uma peruca, ele disse que "se sentia mulher" e que teria "lugar de fala" para se pronunciar sobre a data. "As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade", afirmou, na ocasião.