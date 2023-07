Reprodução YouTube Deputado criou projeto de lei para anistiar Bolsonaro

50 deputados federais assinaram o projeto de lei que busca anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última sexta-feira (30). Dentre os apoiadores do projeto do deputado Sanderson (PL/RS), há parlamentares de partidos da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O projeto de lei prevê a concessão de anistia "aos condenados por ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis do período de 2 de outubro 2016 até a data de entrada em vigor desta lei".

Dentre os partidos da base de Lula, há deputados do MDB, PSD e União Brasil - juntas, as legendas têm oito ministérios no governo.

Destes partidos, assinaram o projeto de lei os deputados Sargento Fahur (PSD/PR), Thiago Flores (MDB/RO), Pezenti (MDB/SC), Rodrigo Valadares (UNIÃO/SE), Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL) e Coronel Assis (UNIÃO/MT).

Já dentre os partidos de oposição, o projeto de anistia a Bolsonaro conta com 35 assinaturas do PL, seis do PP, uma do Patriota, uma do Republicanos e uma do Podemos. Confira a lista completa: